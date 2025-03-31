В Домодедовской школе № 4 26 учеников вступили в ряды кадетов МВД РФ

В Домодедовской школе № 4 ученики специализированного «полицейского» класса пополнили кадетское братство. Их торжественно посвятили в ряды кадетов МВД РФ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Очень важно быть честным, в первую очередь, перед собой, перед своими родителями, педагогами, перед своей Отчизной, и быть достойными гражданами своей великой страны», — с такими напутственными словами к ребятам обратилась Людмила Агарёва, заместитель начальника Управления образования городского округа Домодедово.

26 пятиклассников приняли присягу и пообещали с честью носить имя кадета и чтить традиции старших товарищей.

«Для нас это очень приятно, что многие ребята являются детьми действующих сотрудников и продолжат славные традиции Домодедовского Управления МВД», — сказал Юрий Бойко, начальник УМВД России по городскому округу Домодедово, полковник полиции.

Обучение по профильной программе правоохранительных органов готовит кадетов к гражданской и военной службе, они углубленно изучают историю и обществознание, осваивают строевую подготовку.

«Есть дисциплина в классе, есть выдержка, выправка у детей, на построении, когда у нас проходит смотр песни и строя, то, конечно, вне конкурса идёт кадетский класс, потому что они маршируют лучше всех», — рассказала Светлана Тимофеева, директор Домодедовской школы № 4.

В ходе торжественной церемонии школьники получили первые в жизни удостоверения кадетов.

«Мне понравилось, я захотел стать полицейским. Хочу помогать своей Родине в защите», — поделился Максим Серфимович, ученик кадетского класса

С принятием присяги кадеты поклялись быть честными и верными товарищами, образцом в учёбе и поведении, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, гордо нести звание кадета, а также верно и самоотверженно готовить себя к службе Родине.

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