В Домодедовской средней общеобразовательной школе № 2 имени М. Д. Глазова провели открытый урок в рамках программы «Россия — мои горизонты», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Второй год каждый четверг ученики 7 Б класса под руководством Светланы Орловой работают по программе «Россия — мои горизонты». Она включает цикл уроков, посвящённых профессиональной ориентации.

«Это очень важно, потому что, если ребёнок не пробует профессию руками, не изучает и не знает, что такое „профессия“, то ему трудно выбрать куда пойти учиться», — отметила Светлана Орлова, педагог Домодедовской школы № 2 им. М. Д. Глазова.

Занятия состоят из двух частей. В теоретическом блоке ученики смотрят видео-уроки о профессии, далее на практике принимают участие в рабочем процессе. Тема очередного профориентационного урока была посвящена теме «архитектура и строительство».

Знания, полученные на уроках «Россия — мои горизонты», помогают детям сделать первые шаги в выборе будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.