В Домодедовской школе № 1 проходят занятия для детей с ОВЗ

В Домодедовской школе № 1 после основных уроков проходят творческие занятия для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги из Детской школы искусств открывают для них двери в мир музыки, танца и красок, сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Не покидая стен родной школы, дети занимаются по трем направлениям: хореография, музыка и изобразительное искусство. Под чутким руководством Яны Рудь 24 ученика развивают пластику и координацию, учатся выражать эмоции через движения, принимают участие в праздничных мероприятиях.

«Программа немного, конечно, упрощена, тем не менее, подразумевает изучение хореографических постановок. Мы изучаем с детьми такие предметы как ритмика, танец. Хочу отметить, что дети очень музыкальные, дети трудоспособные, трудолюбивые, и у них горят глаза. Я чувствую, что им это нравится, и значит, мы в правильном направлении», — сказал директор филиала «Дарование» Домодедовской детской школы искусств Яна Рудь.

Уже третий год на базе школы № 1 проводят дополнительные занятия по программе для детей с особенными образовательными потребностями. Сергей Радько в прошлом музыкант военного оркестра, сейчас преподаёт на синтезаторе и баяне. Его ученики — частые участники музыкальных конкурсов, большая часть имеет грамоты лауреатов разных степеней.

«Инклюзивная методика преподавания, то есть не ребёнок подстраивается под программу обучения, а сама программа. Я её перерабатываю практически каждый месяц. Я в начале года намечаю план, он в течение месяца корректируется под ребенка. Детям нравится. Когда у них появляется возможность услышать то, что они исполнили, появляется блеск в глазах, радость, дети этого скрывать не умеют», — отметил преподаватель Домодедовской детской школы искусств филиала «Гармония» Сергей Радько.

На занятиях изобразительного искусства детей обучают азам рисунка, живописи и композиции. Евгения Зелёная — корреспондент газеты «Призыв», однако эти ученики знают ее как педагога, на занятиях которой каждый создаёт свой собственный мир, полный фантазии и красок.

«Эти дети получают возможность творить, развиваться. Получают знания такие же, которые дают в детской художественной школе. Дети все талантливые, у них большой творческий потенциал», — рассказала преподаватель Домодедовской детской школы искусств Евгения Зеленая.

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