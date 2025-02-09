В Домодедовской больнице оказывается психологическая помощь бойцам СВО

Юлия Матвеева окончила Тверской государственный университет по специальности «клинический психолог», имеет опыт работы по профилю в психиатрической больнице Смоленска, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Домодедово.

В Домодедовской больнице успешно трудится медицинским психологом с 2020 года (паллиатив и неврология).

«Очень важно вовремя прийти на амбулаторный приём, не надеяться, что „все само пройдет“. Как правило, работа со стресс-фактором требует времени и усилий как от доктора, так и от самого пациента. Это не разовое консультирование, а цикл психологических сессий. И это всегда положительный результат, пациент чувствует облегчение, к нему возвращаются силы и вкус жизни» — рассказывает медицинский психолог Домодедовской больницы Юлия Анатольевна Матвеева.

Консультация профессионального специалиста имеет огромное значение при различных психосоматических расстройствах, в тяжёлой жизненной ситуации или в борьбе с опасным заболеванием.

К медицинскому психологу может обратиться любой пациент. Доктор работает в том числе с участниками СВО и их родственниками, паллиативными пациентами, с пережившими сильный стресс.

Нарушение сна, потеря аппетита, частые смены настроения, навязчивые мысли и страхи — все эти симптомы являются веской причиной записаться на консультацию к медицинскому психологу.

Самостоятельная запись доступна по тел. 122, на региональном портале «Здоровье», в инфоматах поликлиник.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.