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В домодедовских школах проходят «Разговоры о важном»

Новый учебный год начался, и в городском округе Домодедово по традиции каждый понедельник в школах первым уроком проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном». Цель этих занятий — развить у учащихся ценностное отношение к России, ее народу, истории, природе и культуре. Занятия проходят в формате бесед, чтобы дети могли сформировать свое мнение по обсуждаемым вопросам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основные темы занятий касаются важных аспектов жизни в современной России: знания родной истории, понимания сложностей современного мира, технического прогресса, сохранения природы, ориентации в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательного отношения к окружающим и ответственного подхода к своим действиям.

Домодедовские ученики всегда с интересом посещают эти уроки, активно ведут беседы и рассуждают вместе с учителями.

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