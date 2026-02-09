В Домодедово завершили акцию по переработке новогодних елей

В Домодедово 8 февраля завершилась акция по сбору и переработке новогодних елей. Жители сдавали деревья на специальных площадках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экологическая акция по сбору новогодних елей проходила в Домодедово с 12 января. Для жителей работали пять пунктов приема, куда можно было бесплатно принести использованные деревья. После завершения акции ели отправили на переработку.

Стволы деревьев измельчают в щепу, которую используют для отсыпки пешеходных дорожек и создания безопасного покрытия на детских площадках. Ветки и хвоя идут на изготовление мульчи, помогающей сохранять влагу в почве и защищать клумбы от сорняков. Часть переработанной хвои передают в зоопарки для корма и подстилки животным.

Организаторы отметили, что участие в акции позволяет экологично избавиться от новогоднего дерева и способствует благоустройству городских территорий.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.