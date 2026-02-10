сегодня в 20:10

В Домодедово за неделю вывезли более 47 тысяч кубометров снега

В Домодедово за прошедшую неделю коммунальные службы очистили 1525 км дорог и вывезли свыше 47 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

9 февраля глава городского округа Домодедово провела оперативное совещание с участием администрации и профильных служб. Основное внимание уделили зимней уборке территорий и обеспечению безопасности на дорогах.

За неделю в округе очищено 1525 км дорог, противогололедными материалами обработано 652 км, вывезено 47 233 кубометра снега. В работах ежедневно задействовано более 90 единиц техники, включая технику коммерческих организаций. Приоритет отдан уширению проезжей части, вывозу снега, расчистке подходов к пешеходным переходам и автобусным остановкам.

Обсудили подготовку документации для устройства наружного освещения на участках, предоставленных многодетным семьям, в населенных пунктах Артемьево, Глотаево, Степыгино, Повадино, Угрюмово и Вельяминово. Также разрабатывается документация для обеспечения устойчивой мобильной связи для работы шкафов управления систем наружного освещения. В 2026 году планируется монтаж 64 шкафов управления.

В сфере образования 11 февраля девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку, а 14 февраля состоится тренировочное тестирование по предметам по выбору.

В ближайшую субботу на базе школы в жилом комплексе «Прибрежный Парк» пройдет зональный этап регионального фестиваля хорового исполнения «Поющее Подмосковье» с участием 570 человек, от Домодедово выступят 7 школьных хоров.

Все направления работы находятся на контроле администрации и продолжаются в плановом режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.