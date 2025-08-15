В Домодедове впервые прошел молодежный военно-патриотический слет

В селе Добрыниха городского округа Домодедово на территории храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» состоялось первое молодежное военно-патриотическое мероприятие «Доброслет-2025». Организаторами выступили приход храма, молодежная организация «Обитель добрых дел», военнослужащие войсковой части в деревне Степыгино, пожарно-спасательная часть № 237 в селе Растуново, общественные и патриотические объединения, волонтеры и казаки города. Об этом обобщает пресс-служба администрации горокруга.

В слете приняли участие более 40 молодых людей из восьми приходов Домодедовского благочиния, а в организации помогали около 50 человек.

После Божественной литургии прошло торжественное открытие с выносом флага России под гимн страны. Приветственные слова участникам адресовали представители духовенства и командования войсковой части.

Соревнования проходили в шести командах и включали военную и пожарно-спасательную эстафеты, стрельбу из лука и пневматического ружья, армрестлинг, подтягивание, отжимания, разборку и сборку автомата, а также интеллектуальную викторину «Память поколений» и конкурс военной песни «Голоса Победы».

Победители получили грамоты и памятные призы. Завершился «Доброслет-2025» общим фотографированием участников и организаторов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.