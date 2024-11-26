В Домодедово ветераны передали подарки для проходящих долгое лечение детей

Представители Совета ветеранов микрорайона Востряково городского округа Домодедово откликнулись на призыв внести свой вклад в акцию «Коробка храбрости».

«Наши женщины с большой любовью, с большим сердцем отозвались. Быстро собрали всё, что, мы подумали, может пригодиться детишкам — это и книжечки, и раскраски, и носочки, и машинки, и куколки. И с большой любовью всё сюда принесли», — Татьяна Курдюмова, председатель Совета ветеранов микрорайона Востряково.

Всё собранное в дни акции будет передано в детские отделения больницы, Домодедовский хоспис. Для маленьких пациентов это станет наградой за храбрость, проявленную при длительных и болезненных процедурах. На встрече в общественной приёмной также присутствовали местные депутаты. Члены Востряковского совета ветеранов рассказали, чем живёт их общественная организация, поблагодарили народных избранников за помощь в приобретении материалов для плетения маскировочных сетей. Депутаты тоже стали участниками акции «Коробка храбрости».

«Мы активно поддерживаем такие акции и в дальнейшем готовы также поддержать, чтобы детки побыстрее шли на поправку», — Станислав Вихор, депутат Совета депутатов городского округа Домодедово.

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