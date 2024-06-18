В ЖК «Домодедово парк» в школе на 825 мест приступили к сборке мебели

В Домодедове в ЖК «Домодедово парк» в школе на 825 мест приступили к сборке мебели. В настоящий момент на объекте рабочие занимаются озеленением прилегающей территории. В здании проводятся работы по пуско-наладке инженерных сетей и оборудования, ведется сборка и расстановка мебели, передает пресс-служба администрации городского округа.

В трехэтажном здании будут учебные кабинеты, лаборантские, универсальные кабинеты начальной и основной школы, медицинский блок, два спортивных зала, пищеблок с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр, административные и служебные помещения.

На прилегающей территории разместится стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Общая площадь здания составляет более 16,2 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.