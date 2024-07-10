Фото - © администрация г. о. Домодедово

сегодня в 16:33

В Домодедове откроется детская игровая площадка по программе губернатора

На улице Талалихина во дворе домов № 8 и 10 у юных жителей городского округа Домодедово появится большое игровое пространство площадью 450 кв. м., передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Площадка будет соответствовать всем стандартам безопасности и включать в себя самые современные игровые элементы.

Это будет уже 24 площадка в округе, установленная по программе Андрея Юрьевича Воробьева.

Всего в этом году в Подмосковье обновят 703 детские игровые площадки.

130 из них модернизируют, а на остальных полностью заменят устаревшее оборудование.

Губернаторская программа действует в регионе с 2013 года. За это время установлено свыше 1,5 тыс. детских игровых площадок.

В 2023 году в Домодедово появились новые детские площадки по следующим адресам:

мкр. Востряково, ул. 1-я Южная, д. 21 — 450 квадратных метров, тематика «Физика»

мкр. Авиационный, ул. Королева, д. 3 — 300 квадратных метров, тематика «Физика»

г. Домодедово, ул. Лунная, д. 7 — 300 квадратных метров, тематика «Модерн»

Комплексы соответствуют всем современным стандартам: имеется безопасное резиновое покрытие, установлены ограждения, освещение и видеонаблюдение. Площадки рассчитаны на детей разных возрастных групп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.