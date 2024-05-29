В Домодедове увековечили память земляка

Он родился в этом селе и всю жизнь оставался предан своей малой Родине — труженик, защитник Отечества и настоящий патриот.

«Важно увековечить память о наших героев, чтобы передавать ее из поколения в поколения. Спасибо всем причастным за создание этой памятной стены!» — врип главы Евгения Хрусталева.

Иван Иванович работал на железной дороге. Вкладывал силы в развитие отрасли и страны. Когда пришла Великая Отечественная война, храбро сражался на фронте. Его подвиги были отмечены орденами Славы всех степеней и многими другими наградами. Даже с уходом на пенсию Иван Иванович не потерял заряд энергии и принимал активное участие в общественно-политической жизни тогда еще Домодедовского района.

Обелиск с его барельефом установлен на аллее возле Вечного огня. Гордимся, что Иван Иванович наш земляк, преклоняем голову перед его трудовыми и военными подвигами и храним вечную память о нем.

Благодаря проекту «Лица героев» наша молодежь воспитывается в любви к своей стране, её истории и людям, которые подарили нам будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.