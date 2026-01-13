В Домодедово усилили уборку снега и меры безопасности в школах после совещания

Глава Домодедово Евгения Хрусталева 12 января провела первое оперативное совещание года, где обсудили ликвидацию последствий снегопада и усиление безопасности в школах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании отметили, что работы по расчистке территории Домодедово продолжаются в плановом режиме. Подрядные организации выполнили несколько циклов очистки и обработки улично-дорожной сети, приведя в порядок около 3 тысяч километров дорог. Для ускорения уборки дополнительно привлекли коммерческие организации, которые задействовали грейдеры, погрузчики и самосвалы. За время снегопада вывезено более 13 тысяч кубометров снега, использовано 750 кубометров пескосоляной смеси и около 100 кубометров реагентов.

Особое внимание уделили вопросам безопасности в образовательных учреждениях. С 12 января во всех школах и детских садах Домодедово усилен контрольно-пропускной режим и введен досмотр личных вещей учащихся. В первый день работы обновленного режима в ряде школ возникли очереди и увеличилось время прохода.

Евгения Хрусталева подчеркнула, что администрация анализирует возникшие проблемы и ищет решения для ускорения прохода и снижения нагрузки на входные группы. Для каждого образовательного учреждения будут разработаны индивидуальные меры с учетом планировки и потока учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.