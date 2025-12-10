В Домодедово третьеклассникам провели урок по дорожной безопасности в Ямской школе

Открытый урок по правилам дорожного движения для третьеклассников прошел 8 декабря в Ямской школе Домодедово. Мероприятие организовали представители Минтранса, Минобразования Подмосковья, домодедовской ГАИ и компании-соорганизатора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ямской школе Домодедово 8 декабря для третьеклассников провели открытый урок по безопасности дорожного движения. Участникам напомнили правила поведения возле проезжей части и научили выбирать безопасный маршрут «дом–школа–дом».

Урок начался с выступления юных инспекторов движения. Затем школьники вместе с гостями выполнили практическое задание: каждый собрал индивидуальный безопасный маршрут с помощью специальных наклеек. Учитель Екатерина Доронина отметила, что игровой формат делает урок интереснее, а дети активно обсуждали сложные участки пути.

В организации урока приняли участие представители компании-соорганизатора, специалисты Минтранса, Минобразования Подмосковья и домодедовской ГАИ. Начальник домодедовской ГАИ Сергей Кузьмин объяснил ученикам значения дорожных знаков и правила перехода через дорогу.

Организаторы подчеркнули, что такие занятия помогают детям лучше запоминать правила, особенно если они становятся семейной игрой. Школьники отметили, что планируют показать игру родителям и применять полученные знания на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.