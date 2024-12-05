В Домодедово состоялся совет командиров школьных отрядов Юнармии

В детском морском центре «Альбатрос» городского округа Домодедово прошел совет командиров школьных отрядов юнармии. В повестке стояло несколько задач. Главная: избрание председателя совета на 2025 год, ознаменованный 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Председателем совета командиров большинством голосов выбран командир отряда «На страже небес» Фролова Наталия. Также выбрали помощников председателя по четырём направлениям: туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному, а также СМИ и медиа.

«Мы в этом году решили полностью передать правление именно ребятам — командирам. И посмотреть, понаблюдать, получается ли у них это направление вести. Может быть, где-то и руководитель уже будет учиться у наших ребят, как правильно рассматривать те направления, которые они нам предлагают», — Ольга Бычкова, директор детского морского центра «Альбатрос»

Продолжилась работа совета секциями по направлениям. Каждое важно в воспитании молодых патриотов. Так, большое внимание уделяется знаю военной истории родного края и сохранению памяти. Юнармейцы наравне со взрослыми занимаются поисковой работой.

«Разыскивать тех летчиков, которые совершили тараны и которые не были награждены. Это большая, серьезная работа. Мы разыскиваем семьи этих лётчиков и вручаем им памятный знак „летчик-талалихинец“, — Юрий Проскурин, методист детского морского центра „Альбатрос“.

И юнармейцы относятся к ней серьезно и осознанно. Многие уверены: они занимаются важным делом.

«Юнармия очень много для меня значит, точно также, как быть командиром. Командир знает, как правильно подойти к ребятам. Как с ними работать. Он умеет решать много организационных вопросов», — Екатерина Матушкина, заместитель председателя совета командиров 2024 года среди юнармейских командиров.

Несомненно, полученный еще в школьные годы опыт поможет и в будущем быть полезным обществу и своей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.