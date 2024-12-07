В Домодедово состоялись Рождественские образовательные чтения

В Домодедовской школе № 8 состоялось открытие XXXIII муниципальных Рождественских образовательных чтений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» — так звучит тема чтений в этом году.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, депутат Московской областной думы Олег Жолобов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Как говорит Патриарх Кирилл, обостренное чувство ответственности и справедливости, готовность самоотверженно служить Отечеству — это Богом данные таланты.

Русская Православная Церковь в те трудные времена поддерживала и вдохновляла людей на подвиги.

«Мой дед тоже воевал. И его спас крест, который он носил в нагрудном кармане. По счастливой случайности пуля застряла в кресте — Бог уберег. Эту семейную историю передаем из поколения в поколение, ее уже знают мои дети», — поделилась глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В Домодедово педагоги совместно с благочинием проводят большую работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Глава городского округа поблагодарила их за этот важный труд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.