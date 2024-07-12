В Домодедове состоится научно-практический форум «Агрополигон-2024»

Научно-практический форум «Агрополигон-2024» на тему «Перспективные агротехнологии в земледелии России как основа решения продовольственной безопасности» пройдет 18–19 июля в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Агрополигон-2024» — это мероприятие, посвященное передовым технологиям и уникальным научным достижениям в области агрохимии, растениеводства и земледелия, которое предоставляет возможность познакомиться с инновационными открытиями в области техники и аграрной науки, найти новые точки роста и заключить партнерские соглашения.

В агрохимическом форуме примут участие федеральные органы исполнительной власти, представители научных организаций в области сельского хозяйства, российские и зарубежные компании-производители пестицидов и агрохимикатов, а также сельхозпроизводители, являющиеся потребителями данной продукции.

Мерпориятие пройдет 18–19 июля по адресу: Московская область, город Домодедово, микрорайон Барыбино, село Шебанцево.

Подробности можно узнать по ссылке. По вопросам участия в форуме необходимо звонить по телефону +7 (499) 976-37-50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.