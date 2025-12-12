В Домодедово семьи участников СВО бесплатно посещают спортсекции на стадионе «Авангард»

В Домодедово участники специальной военной операции и их семьи могут бесплатно заниматься спортом на стадионе «Авангард». Льгота распространяется на несовершеннолетних детей, супругов и самих военнослужащих в отпуске или после возвращения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово действует мера поддержки для участников специальной военной операции и их семей — бесплатное посещение муниципальных спортивных секций. Программа охватывает несовершеннолетних детей, супругов бойцов, а также самих военнослужащих во время отпуска или после возвращения домой.

Стадион «Авангард» стал одной из самых востребованных площадок. Здесь занимаются более 70 членов семей участников СВО. Дети посещают секции по футболу, плаванию, тренажерному залу и игровым видам спорта. Наиболее популярным направлением остается плавание, которым занимаются десятки детей.

В администрации стадиона отметили, что бесплатные занятия спортом и поддержка семей — часть системной работы по сопровождению бойцов и их близких. Такая помощь помогает детям развиваться, участвовать в соревнованиях и чувствовать уверенность в будущем. В Домодедово считают, что поддержка семей защитников страны — не формальность, а реальная помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.