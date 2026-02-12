В Домодедово с начала года произошло 49 пожаров

В городском округе Домодедово с января зарегистрировано 49 пожаров, в результате которых погибли четыре человека. Основной причиной возгораний стало использование отопительных приборов в зимний период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Домодедово Александр Худяков сообщил, что в холодное время года число пожаров традиционно увеличивается. Это связано с активным применением печного отопления и электрических обогревателей.

Среди основных причин возгораний специалисты выделяют неисправность электрических сетей и оборудования, а также нарушения при эксплуатации печного отопления. Для повышения безопасности рекомендуется устанавливать автономные пожарные извещатели стоимостью от 300 до 700 рублей. Такие устройства способны разбудить человека при появлении дыма, что особенно важно ночью, когда большинство случаев гибели происходит с 20:00 до 6:00.

В Московской области с начала года уже дважды извещатели помогли людям вовремя покинуть горящее помещение. Также в каждом доме советуют иметь огнетушители объtмом 2–4 литра, размещая их на каждом этаже. При пожаре специалисты рекомендуют двигаться ближе к полу, эвакуировать детей в первую очередь и тушить огонь только при отсутствии угрозы жизни.

Сотрудники МЧС Домодедово регулярно проводят профилактические мероприятия, встречи с жителями и инструктажи. Специалисты подчеркивают, что соблюдение правил пожарной безопасности помогает сохранить жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.