В Домодедово родители написали пробный ЕГЭ по математике

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошла 16 марта в Домодедово. Около 20 человек вместе с будущими выпускниками образовательного комплекса «Доминанта» написали пробный экзамен по математике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийская акция проводится уже в десятый раз. Родители сели за парты вместе со школьниками, чтобы на практике познакомиться с процедурой экзамена и уровнем заданий по одному из обязательных предметов.

Член муниципального родительского комитета Ирина Кметян отметила, что при внимательном отношении к учебе экзамен можно успешно сдать.

«Я думаю, что, если посещать школу и разбираться в тех вопросах, где возникают сложности, написать экзамен вполне реально», — сказала Кметян.

Педагог-психолог Домодедовской школы № 9 Ирина Кропачева подчеркнула, что участие в акции помогает взрослым лучше понять переживания детей.

«Пережить это родителям очень важно и полезно. Я как психолог теперь изнутри понимаю, что чувствует ребенок и как строить подготовительные работы», — пояснила Кропачева.

Отдельное внимание уделили поддержке семей участников спецоперации. Руководитель штаба комитета семей воинов Отечества Анжелика Манджиева задала вопросы представителю управления образования Николаю Хасии о сдаче экзаменов детьми, чьи отцы находятся в статусе без вести пропавших или погибли.

По ее словам, родители получили разъяснения и смогли уйти со встречи спокойными.

Организаторы подчеркнули, что акция помогает взрослым осознать: за строгими правилами и формулами стоят труд и волнение выпускников, которым особенно важна поддержка семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.