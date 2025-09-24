В Домодедово рассказали, зачем объединяют школы и сады в образовательные комплексы

В современной образовательной системе одной из ключевых тенденций становится создание крупных учебных структур, объединяющих школы и детские сады в единые образовательные комплексы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Образовательный комплекс представляет собой объединение нескольких образовательных учреждений в единую систему с общей программой развития. Цель такой структуры — создать гармоничную среду, обеспечивающую ребенку плавный переход от дошкольного воспитания к школьному обучению.

«В городском округе Домодедово реорганизация началась с 2020 года. Первыми у нас реорганизовались Лобановская и Гальчинская школа. Далее реорганизация проходила по принципу присоединения детских садов к школе для того чтобы обеспечить полноценную образовательную вертикаль начиная с дошкольного уровня», — рассказала замначальника Управления образования администрации городского округа Домодедово Людмила Агарева.

По такой вертикали детские сады и школы работают вместе. Такое воспитание и обучение называют «бесшовным». Каждый комплекс имеет свое профильное направление. Малыши уже в подготовительных группах начинают знакомство со школой, участвуют в разных активностях и могут даже посещать уроки. Адаптация в школе в таком случае проходит быстрее и легче. Процедура поступления и перехода из детского сада в школу остается прежней. Однако документы передаются автоматически, что существенно упрощает бюрократические формальности.

Каждый образовательный комплекс специализируется на определенном профиле. Например, если комплекс ориентирован на инженерно-техническое направление, то дети уже в детском саду получают первые знания в области робототехники и конструирования.

Людмила Агарева подчеркивает важность такого подхода.

«Мы начинаем развивать профильное мышление с самого раннего возраста. Если весь образовательный комплекс реализует инженерно-технологическое направление в образовании, то соответственно, уже с дошкольного уровня начинается включаться в программу дополнительного образования такие предметы или такие курсы, как робототехника, 3Д-конструирование и так далее. Таким образом формируется целостная система профильного образования и непрерывность инженерного мышления», — сказала Агарева.

Особенность комплексного подхода проявляется и в старшей школе. Ученикам предоставляется выбор направлений обучения, что позволяет каждому ученику определить свою будущую профессию.

Сегодня в Домодедове успешно функционируют четыре образовательных комплекса, каждый из которых уникален по своему направлению и особенностям организации учебного процесса.

Таким образом, образовательные комплексы представляют собой перспективную модель организации школьного и дошкольного образования, направленную на повышение качества и доступности обучения для каждого ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.