В Домодедово проверили работу новой котельной Ледово

В городском округе Домодедово представители администрации провели рабочую проверку котельной Ледово, которая с 2024 года обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение активно застраиваемой территории. Объект посетили первый заместитель главы округа Александр Епишин, заместитель главы Александр Назаров и советник главы муниципалитета, депутат Совета депутатов Александр Пашков.

В ходе осмотра специалисты оценили техническое состояние оборудования и его готовность к отопительному сезону. Директор МУП «Теплосеть» Александр Качалов сообщил, что котельная соответствует современным требованиям по безопасности и надежности, относится ко второй категории надежности. Сейчас из четырех котлов работают два водогрейных, которые полностью покрывают потребности микрорайона.

Система регулирования позволяет равномерно распределять нагрузку между новыми и ранее построенными домами, что повышает устойчивость теплоснабжения. Особое внимание уделили работе автоматики, отображению параметров на компьютерных системах и взаимодействию технических служб с обращениями жителей.

Администрация подчеркнула важность оперативного реагирования на сигналы от населения и бесперебойной работы оборудования в период низких температур. Контроль за объектами теплоснабжения в округе будет продолжаться в плановом режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.