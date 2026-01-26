В Домодедово провели выездной прием жителей в микрорайоне Центральный

В микрорайоне Центральный Домодедово 23 января прошел выездной прием жителей, на котором поступило около 80 обращений по вопросам ЖКХ, дорог и транспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездной прием жителей в микрорайоне Центральный Домодедово состоялся 23 января после отчета администрации перед населением. В мероприятии приняли участие глава округа Евгения Хрусталева, профильные специалисты и депутаты.

Жители смогли напрямую задать вопросы представителям администрации и профильных служб. Всего поступило около 80 обращений, большинство из которых касались жилищно-коммунального хозяйства, состояния и ремонта дорог, работы общественного транспорта, а также земельно-имущественных вопросов. В частности, жительница дома № 25 на Каширском шоссе обратила внимание на необходимость ремонта инженерных систем и попросила включить дом в план работ.

Все обращения были зафиксированы и переданы в соответствующие подразделения для дальнейшего рассмотрения. Жителям разъяснили порядок решения вопросов и обозначили возможные сроки.

Евгения Хрусталева отметила, что важно не только отчитываться о проделанной работе, но и слышать конкретные проблемы жителей. Она подчеркнула, что все вопросы взяты в работу.

Практика проведения выездных приемов будет продолжена. График встреч размещается на официальном сайте администрации Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.