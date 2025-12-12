В Домодедово провели собрание для родителей девятиклассников по подготовке к ОГЭ

Муниципальное родительское собрание для родителей учеников 9-х классов прошло 10 декабря в образовательном центре «Доминанта» в Домодедово. На встрече обсудили организацию ОГЭ, нововведения и поступление в колледжи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Родителям подробно объяснили организационные моменты проведения ОГЭ, а также рассказали о нововведениях этого года. Особое внимание уделили изменениям, связанным с поступлением в колледжи: Московская область участвует в экспериментальной программе, предусматривающей упрощенный формат экзаменов для поступающих в систему среднего профессионального образования.

Педагоги по русскому языку и математике дали рекомендации по подготовке к обязательным экзаменам, рассказали о типах заданий и эффективном распределении времени. Родителям также посоветовали, как распознать переутомление у подростков и снизить уровень тревожности в период подготовки.

В завершение встречи сообщили, что аналогичное собрание для родителей выпускников 11-х классов, посвященное подготовке к ЕГЭ, пройдет в Домодедово в ближайшее время.

