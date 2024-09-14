Глава Домодедова посетила «342 Механический завод» и поговорила с сотрудниками

Глава городского округа Домодедово Евгения Михайловна Хрусталева вместе с командой городской администрации и депутатом Мособлдумы Олегом Владимировичем Жолобовым приехали на предприятие «342 Механический завод».

В формате выездной администрации провели прикм сотрудников завода и соседних предприятий. Работники механического завода поделились положительными отзывами о новом формате выездного прикма.

«Удобно, не нужно надолго отвлекаться от производства, тратить время на дорогу. Все волнующие вопросы можно решить находясь на работе», — поделились сотрудники производств.

По словам главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой, все обращения взяли в работу, а часть из них проработали сразу на месте.

«Основные темы касались дорожной инфраструктуры, экологии, электроснабжения», — сказала Хрусталева.

Теперь такой формат будет проходить на постоянной основе в других организациях городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.