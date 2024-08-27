В Домодедово прошла выставка «СВОих не бросаем»

В Подмосковье открыли выставку о волонтерах и СВО

В подмосковном Домодедово открыли выставку о волонтерах и СВО, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В парке «Ёлочки» открылась тематическая зона «СВОих не бросаем». На ней рассказали, как домодедовцы помогают бойцам, жителям приграничных территорий и как в школах городского округа построена работа по сохранению исторической памяти о событиях в Донбассе, Луганске, Херсоне, Запорожье.

Также гости выставки могли поучаствовать в плетении маскировочных сетей, изготовить обереги и браслеты, написать душевное письмо на фронт.

Муниципальный дом «Юнармии» провёл мастер-классы: пилотирование беспилотных летательных аппаратов и сборка-разборка автомата.

В рамках работы выставки была размещена экспозиция музея домодедовской школы № 9 имени Героя Советского Союза Д. К. Курыжова — «Вечный ZoV», в которую вошли элементы быта воинов на передовой и фрагменты вооружения.

На площадке прошли показательные выступления юнармейских отрядов, победителей и призёров муниципальных соревнований «Пост № 1».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.