В Домодедово прошла встреча с застройщиком индустриального парка у деревни Данилово

Каждые две недели в деревне Данилово проходят совещания руководства Домодедово с местными жителями и представителями застройщика. Цель этих встреч — контроль выполнения требований, заданных в протоколах, и определение дальнейших действий по обустройству территории. На одной из таких встреч побывала и наша съемочная группа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На встрече жители поблагодарили за укладку асфальтового покрытия от дома 1 до дома 132 и попросили дополнительно заасфальтировать участки от дома 132 до рыбалки и от детской площадки до местного храма.

«Вопрос до храма дороги будет обсуждаться в администрации. Мы на следующее собрание представим информацию по поводу храма», — отметил представитель компании-застройщика Владимир Бубнов.

Застройщик обязан завершить укладку внутренних дорог до конца июня. Для обеспечения чистоты на дорожном полотне планируется его проливать водой. Также обсуждались вопросы обустройства освещения и тротуаров.

«Освещение дороги теперь мы ждём до 30 июля. Тротуар — до 1 октября», — пояснила начальник отдела организации строительства Ирина Болотова.

Обсуждая высадку зеленых насаждений, Ирина Болотова также сообщила, что первый этап почти завершен, однако некоторые кустарники на третьем ряду были куплены не вовремя.

«Когда закупали сирень, некоторые кустарники купили, а вторые не успели выкопать. Их закупят в сентябре и досадят», — добавил руководитель проекта Борис Райхель

По вопросу установки дорожных знаков и создания искусственных неровностей, жители также выразили свои пожелания. Ирина Болотова заявила, что сроки будут известны после проведения комиссии по безопасности дорожного движения.

В завершение встречи участники посетили плотину, где неделю назад проходил субботник, и отметили, что прибрежная зона пруда стала заметнее чище. Ирина Болотова похвалила местных жителей за проделанную работу.

Планируется, что в текущем году будет продолжено расширение и ремонт плотины, что станет ещё одним шагом к улучшению инфраструктуры района.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.