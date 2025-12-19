В Домодедово прошла военно-патриотическая игра для дошкольников 16 декабря

Военно-патриотическая игра «На крыльях Победы» состоялась 16 декабря в дошкольном отделении «Ласточка» Домодедовской школы № 9, где девять команд дошкольников соревновались в очном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ольга Бычкова, директор детского морского центра «Альбатрос» и организатор игр, рассказала, что для участников заранее готовят положение с подробным описанием этапов и конкурсов. Дети проявили интерес к изучению истории Виктора Талалихина, первого героя, совершившего ночной таран.

Сергей Низовкин, руководитель отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», отметил, что такие игры помогают сплотить детей и развивают командные навыки. Воспитатель Елена Телишева добавила, что детям нравится изучать азбуку Морзе и разгадывать загадки. Победителей и призеров определят в конце декабря. Игры способствуют патриотическому воспитанию и развитию спортивных навыков у дошкольников.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.