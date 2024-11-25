В Домодедово прошла профориентационная ярмарка для будущих абитуриентов

В Домодедово третий год подряд проходят масштабные встречи с представителями учебных заведений Москвы, Московской области и других регионов. Мероприятие провели в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Это возможность для абитуриентов поближе познакомиться с учебными заведениями Домодедовского городского округа и других регионов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году на ярмарку приехали представители учебных заведений из Москвы, Московской, Тверской и Тульской областей. Мероприятие по профориентации началось с официальной части, на которой одиннадцатиклассников поприветствовала заместитель начальника управления образования городского округа Домодедово Людмила Агараева.

«Мы очень рады видеть вас сегодня здесь. Такие мероприятия мы проводим практически с 2017 года, и в этом году к нам приехало много вузов. Ваша задача сегодня — узнать самое важное о поступлении, обучении и дальнейшем трудоустройстве. И конечно мы ждем вас всех обратно у нас в Домодедово после учебы», — отметила заместитель начальника управления образования Людмила Агараева.

Мероприятие проходило в формате ярмарки: школьники самостоятельно подходили к интересующим их стендам и получали информацию напрямую от представителей учебных заведений.

Аналогичное мероприятие для выпускников девятых классов запланировано на февраль 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.