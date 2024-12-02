В Домодедово прошла окружная молодежная военно-спортивная игра

сегодня в 14:08

В городском округе Домодедово на территории лесопарка «Городской лес» с размахом прошла XV Окружная молодежная военно-спортивная игра «Партизанский рейд». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа

Она посвящена 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой во время Великой Отечественной войны.

В игре, организованной центром военно-патриотического воспитания Домодедово, приняли участие 9 команд. Каждая из них достойно боролась за первое место. Энергия, азарт и стремление к победе наполняли всё вокруг.

Призовые места распределились следующим образом:

Первое место — команда «Наследие»;

Второе место — команда «Патриоты Ильинки»;

Третье место — команда «Отряд имени П. Т. Лихачева».

Все ребята показали отличные навыки, большую волю к победе и впечатляющие результаты каждодневных тренировок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.