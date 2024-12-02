В Домодедово прошла окружная молодежная военно-спортивная игра
Фото - © МКЦ «Победа» г.о. Домодедово, филиал ЦВПВ
В городском округе Домодедово на территории лесопарка «Городской лес» с размахом прошла XV Окружная молодежная военно-спортивная игра «Партизанский рейд». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа
Она посвящена 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой во время Великой Отечественной войны.
В игре, организованной центром военно-патриотического воспитания Домодедово, приняли участие 9 команд. Каждая из них достойно боролась за первое место. Энергия, азарт и стремление к победе наполняли всё вокруг.
Призовые места распределились следующим образом:
- Первое место — команда «Наследие»;
- Второе место — команда «Патриоты Ильинки»;
- Третье место — команда «Отряд имени П. Т. Лихачева».
Все ребята показали отличные навыки, большую волю к победе и впечатляющие результаты каждодневных тренировок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.