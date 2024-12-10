В Домодедове проходит акция «Подари мечту ребенку»

С 13 по 15 декабря в торговом центре «Солис» Домодедово пройдет традиционная акция «Подари мечту ребенку», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как можно стать волшебником?

1.⁠ ⁠Найдите елку на первом этаже торгового центра. 2.⁠ ⁠Выберите письмо с детской мечтой. 3.⁠ ⁠Исполните желание: приобретите подарок из письма. 4.⁠ ⁠Передайте его организаторам акции. Все подарки добровольцы доставят детям, чтобы подарить им настоящую сказку и поздравить с Новым годом.

Время: С 13 по15 декабря с 14:00 до 20:00. Адрес: город Домодедово, торговый центр «Солис», Каширское шоссе, 114.

Акция «Подари мечту ребенку» проходит в городском округе Домодедово на ежегодной основе. В прошлом году за 5 дней проведения акции удалось собрать 120 подарков и исполнить маленькие мечты детей.

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