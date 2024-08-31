В Домодедово придумали станок для маскировочных лент

Мастер из Домодедово Олег Бодров сделал уникальный станок для маскировочных сетей для нужд СВО, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Устройство показали на юбилее городского округа Домодедово в парке «Ёлочки», где организовали тематическое пространство «СВОих не бросаем».

Это механический аппарат, который нарезает ленты для маскировочных сетей, есть несколько режимов для регулировки ширины и мини-компьютер, который ведёт подсчёт количество сделанных катушкой, оборотов.

Станок облегчил труд волонтёров, ранее они нарезали ленты вручную ножницами и на это уходило много времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.