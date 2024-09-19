В Домодедово поздравили с новым праздником тех, кто делает округ комфортнее и краше

Мособлдума установила новый праздничный день − День благоустройства Подмосковья. Теперь в третье воскресенье сентября будут чествовать всех, кто делает Домодедовский округ лучше, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подрядные организации, и организации по благоустройству, и бизнес, и домодедовские жители. Домодедовцы обустраивают прекрасные клумбы на придомовой территории. В округе есть даже «мост дружбы» в деревне Рябцево, который сделали сами жители.

В администрации Домодедово самым активным жителям, организациям и предпринимателям вручили благодарственные письма главы округа.ий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.