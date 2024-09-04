В Домодедове после капитального ремонта открылась Краснопутьская школа

Она была построена в 1971 году. За это время здание износилось и потребовался капитальный ремонт. В обновленную школу пошли больше 750 ребят.

До начала нового учебного года обновили фасад, инженерные коммуникации, отремонтировали все внутренние помещения, а также провели благоустройство прилегающей территории. Полностью закупили новую мебель и оборудование, в том числе технику в компьютерный класс и электронные доски. Благодаря перепроектированию школы здесь появятся кабинет робототехники и музей.

«По просьбе родителей в образовательном учреждении возродятся курсы тракторного дела. Вся необходимая техника есть — ребята смогут получать удостоверения на право управления. Знания пригодятся как для работы на сельскохозяйственных предприятиях, так и в аэропорту Домодедово, где много машин этой категории», − сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

С 2022 года в Домодедово капитально отремонтировали 9 зданий школ. В этом году начнется капитальный ремонт Домодедовского лицея № 3 им. Ю. П. Максимова и дошкольного отделения «Белочка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.