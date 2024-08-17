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В Домодедово активно помогают приюту для животных

В очередной раз активисты округа рассортировали и подготовили к отправке тысячи пластиковых крышечек для переработки: дело не простое, но очень продуктивное.

За машину такого сырья приют получает финансовую поддержку, благодаря которой обеспечивает питание и лечение животных. Приют для животных «Домашний» — место, где жизни подопечных напрямую зависят от людей.

Совместные усилия позволяют добиться большего! Для хвостатых обитателей приюта вы можете приносить корм, медикаменты, ошейники, поводки, пелёнки, миски, тазики, вёдра, старые одеяла, крышечки по адресам: ул. Советская, д. 10, под. 1, эт. 2, по будням с 10:00 до 17:00. МКЦ «Победа» (площадь 30-летия Победы, 2) с 10:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.