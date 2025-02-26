В Домодедово планируют запустить смену трудового лагеря для трудных подростков

Вопрос запуска единой смены лагеря труда и отдыха для трудных подростков на базе домодедовской школы № 9 и вопросы безопасности рассмотрели на очередном заседании антитеррористической комиссии в администрации г. о. Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работа по антитеррористической безопасности в городском округе ведется во всех направлениях. В школах, колледже «Московия», в филиалах вузов регулярно проходят объектовые тренировки, на уроках с учащимися и студентами говорят об опасности распространения радикальными структурами идеологии терроризма и идей нацизма.

«В прошлом году мы впервые запустили такой проект, как „трудовой лагерь“, на базе школы № 9. В этом году проект получит свое развитие. На три отряда станет больше. И в рамках работы этого лагеря мы планируем открыть единую смену для трудных подростков», — поделился планами заместитель начальника Управления образования — начальник отдела функционирования системы образования и цифровизации Алексей Кузьминский.

Антитеррористическая работа ведется и в комитете по культуре, делам молодежи и спорту, а также на предприятиях, являющихся стратегическими объектами. Их руководители также рассказали о реализованных планах прошлого года и о том, что будет сделано в 2025 году. Кроме того, за два месяца уже прошло две объектовые тренировки по отработке действий в случае ЧС в образовательных учреждениях.

«Одна из приоритетных задач — уберечь юных домодедовцев от вовлечения в преступное сообщество. Для этого управлением образования разработан комплекс мер: профилактические мероприятия среди учащихся, мониторинг их социальных сетей, внедрение новой интерактивной системы профилактики суицидов», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В завершении заседания к членам комиссии обратился заместитель начальника УМВД — начальник полиции Алексей Субботин с просьбой более тесного сотрудничества с органами правопорядка.

«Если есть информация о детях, которые состоят в сомнительных группах, то сообщайте нам это незамедлительно. Поверьте, мы сможем предотвратить случаи, во-первых, совершения преступления, во-вторых, поможем им не сломать судьбу. Провести профилактические мероприятия, которые будут способствовать тому, что эти школьники, студенты не попадут в тяжелую жизненную ситуацию», — сказал Субботин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.