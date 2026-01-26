В Домодедово отметили Всемирный день пирога семейными рецептами
Фото - © Пресс-служба администрации г.о.Домодедово
Всемирный день пирога отметили 23 января в Домодедово, где жители вспомнили семейные традиции домашней выпечки и поделились любимыми рецептами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Домодедово 23 января прошел Всемирный день пирога. В этот день жители округа вспоминали традиции домашней выпечки и делились семейными рецептами.
Жительница Домодедово Надежда Глощук рассказала о популярном в ее семье рецепте «пирог на 12 ложек». Для приготовления теста используют по 12 столовых ложек муки, молока, сахара и растительного масла, а также яйца. В качестве начинки подходят любые ягоды — свежие или замороженные.
По словам хозяйки, важно соблюдать последовательность: сначала взбить яйца с сахаром и солью, затем постепенно добавить остальные ингредиенты. Такой способ позволяет получить пышное и воздушное тесто. Для вкуса можно добавить разрыхлитель и немного лимонной кислоты.
Внучка Надежды Глощук отметила, что бабушкина выпечка ассоциируется с праздниками и домашним уютом. По ее словам, этот рецепт часто помогает порадовать близких простым и вкусным пирогом.
Праздник напомнил жителям, что семейные рецепты — это не только набор ингредиентов, но и часть семейной истории, которая объединяет поколения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.