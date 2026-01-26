В Домодедово отметили Всемирный день пирога семейными рецептами

Всемирный день пирога отметили 23 января в Домодедово, где жители вспомнили семейные традиции домашней выпечки и поделились любимыми рецептами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительница Домодедово Надежда Глощук рассказала о популярном в ее семье рецепте «пирог на 12 ложек». Для приготовления теста используют по 12 столовых ложек муки, молока, сахара и растительного масла, а также яйца. В качестве начинки подходят любые ягоды — свежие или замороженные.

По словам хозяйки, важно соблюдать последовательность: сначала взбить яйца с сахаром и солью, затем постепенно добавить остальные ингредиенты. Такой способ позволяет получить пышное и воздушное тесто. Для вкуса можно добавить разрыхлитель и немного лимонной кислоты.

Внучка Надежды Глощук отметила, что бабушкина выпечка ассоциируется с праздниками и домашним уютом. По ее словам, этот рецепт часто помогает порадовать близких простым и вкусным пирогом.

Праздник напомнил жителям, что семейные рецепты — это не только набор ингредиентов, но и часть семейной истории, которая объединяет поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.