В Домодедово открыты 18 бесплатных катков для зимнего отдыха

В городском округе Домодедово в зимний сезон работают 18 бесплатных катков для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово для жителей и гостей округа открыты 18 катков, которые доступны ежедневно и бесплатно. Площадки предназначены для фигурного катания, хоккея и семейного отдыха. В список объектов входит каток в парке «Елочки» и хоккейные коробки в различных населенных пунктах, включая Добрыниху и Чурилково.

По словам заместителя председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Домодедово Юрия Гапчука, подготовка катков требует устойчивых морозов и поэтапной заливки льда для обеспечения его качества. Сначала формируется снежная подушка, затем наносится несколько слоев льда.

Жители положительно оценивают состояние катков и отмечают удобное расположение площадок. В этом сезоне открылся новый каток на территории образовательного комплекса «Доминанта». В парке «Елочки» работает пункт проката коньков, на остальных площадках необходимо использовать собственный инвентарь.

Администрация округа продолжает развивать спортивную инфраструктуру, чтобы поддерживать массовый спорт и активный образ жизни зимой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.