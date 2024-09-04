В Домодедово открылся новый блок школы № 12

Открылся второй блок школы № 12 в Пахринском административном округе, самом молодом районе в Домодедово, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В современном здании площадью более 16 тыс. кв. м разместились все необходимые для ребят и педагогов помещения: учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, медблок, два спортивных зала, столовая, актовый зал на 300 мест, библиотека и многое другое.

Открытие этого здания позволило значительно разгрузить школу: все классы, кроме вторых, будут учиться в одну смену. Это даст новые возможности для улучшения образовательного процесса.

«В этом году школа открыла свои двери для 315 первоклассников. Уверена, ребятам понравится в новой школе, и они ещё прославят ее стены!», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Также все ученики начальных классов в этом году на линейках получили приятный сладкий подарок от губернатора Московской области — вкусное мороженое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.