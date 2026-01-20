В Домодедово открылся храм Георгия Победоносца

В Домодедово состоялось освящение нового православного храма, который построили в микрорайоне Южный. Церемонию провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Здание выполнено в традиционном русском стиле из оцилиндрованного бревна и оснащено современными технологиями, включая надежную гидро- и пароизоляцию. Купола и декоративные элементы изготовлены по церковным канонам.

Секретарь Подольского епархиального управления, иерей Константин Семенов, подчеркнул, что купол символизирует Царство Небесное и славу Божью, а его установка подтверждает появление нового Дома Божьего в Домодедово.

Храм открыт для прихожан по субботам с 16:00 до 18:00 и по воскресеньям с 09:00 до 13:00. Адрес: улица Южнодомодедовская, рядом с домом 14. Вход свободный для всех желающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.