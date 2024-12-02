В Домодедово открыли зимний сезон в парках округа и рассказали о планах на ближайшие месяцы

В первый день зимы в Подмосковье прошло красочное открытие зимнего сезона, домодедовский парк «Елочки» не стал исключением. Здесь для жителей и гостей городского округа были организованы мастер-классы, представления, игровые программы, работал каток с искусственным льдом.

«Открыли зимний сезон. Как и многие домодедовцы, провела этот вечер вместе с семьей в парке „Елочки“, где был дан старт зиме в нашем округе. Порядка 6 тыс. жителей провели этот воскресный день в парке», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

В этом году для всех жителей будут работать 19 катков. Один из них — с искусственным льдом. Это любимый жителями центральный каток, который находится в парке «Елочки».

При образовании снежного покрова будут работатьтюбинговые трассы в лесопарках «Гальчино» и «Городской лес». Для удобства посетителей организованы пункты проката.

Также заработают деревянные горки для тюбингов в парках «Елочки», «Константиновский», «Взлет».

В «Городском лесу» традиционно откроется комфортная и безопасная лыжная трасса. Она оборудована освещением и видеонаблюдением.

Эта зима в Подмосковье будет насыщена радостными событиями. Парады Дедов Морозов, новогодние ярмарки, конкурсы санок и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.