В Домодедово открыли пункты сбора гуманитарной помощи

Волонтеры и неравнодушные жители городского округа Домодедово активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей освобожденных территорий, сообщили в пресс-службе округа.

«Не прекращается сбор гуманитарной помощи от домодедовцев для жителей освобождённых территорий. Благодаря волонтёрам и вам удаётся поддержать тех, кто нуждается в помощи», — поблагодарила участников сбора глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Жители Домодедово приносят вещи первой необходимости, медикаменты, продукты длительного хранения и постельные принадлежности по нескольким адресам:

— Площадь 30-летия Победы д. 2, Молодёжный центр «Победа»;

— Ям, ул. Школьная д. 14, Молодёжный центр технического творчества «Интеграл»;

— ул. Текстильщиков 1/1, «Центр военно — патриотического воспитания».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.