сегодня в 19:18

В Домодедово организовали и провели акцию «Пешеходный переход»

В Домодедово организовали и провели акцию «Пешеходный переход», передает пресс-служба администрации городского округа.

Заканчивается лето — в город возвращаются дети, отдыхавшие вдали от шумных дорог.

Многолетняя статистика показывает, что именно на окончание лета приходится пик дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. о. Домодедово и волонтеры от партии «Единая Россия» организовали и провели в Домодедове акцию «Пешеходный переход».

Они напомнили детям и их родителям простые правила безопасности. Также общественники рассказали о необходимости снимать наушники во время перехода проезжей части, убирать гаджеты.

Всем, с кем в этот день провели такие важные беседы, организаторы акции вручили информационные буклеты и браслеты-светоотражатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.