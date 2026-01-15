В Домодедово определили самый нарядный подъезд

В городском округе Домодедово подвели итоги традиционного конкурса на самый новогодний подъезд. Победителей определили в общественной палате округа после выездного осмотра всех участников, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Конкурс проводится уже десятый год подряд и за это время стал настоящей доброй традицией. Его главная цель — объединить жителей, создать праздничную атмосферу в домах и показать, как совместными усилиями можно преобразить общее пространство. Жители украшали подъезды гирляндами, елками, тематическими инсталляциями и поделками, многие элементы делали своими руками.

Жюри отметило, что с каждым годом уровень оформления растет: появляется все больше креативных идей, а к украшению подключаются целые семьи и новые соседи. Оценка проходила в несколько этапов — сначала участники присылали фото и видео, затем члены общественной палаты выезжали на места.

По итогам конкурса первое место занял пятый подъезд дома № 13 корпус 1 по улице Кирова. Второе место присуждено шестому подъезду дома № 20 по улице Ильюшина. Третье место разделили подъезд дома № 18 по улице Набережной и подъезд дома № 5 по Бульвару Строителей. Победителей и призеров пригласили на торжественное награждение, где им вручили благодарственные письма и подарки.

Организаторы подчеркивают: конкурс — не только про украшения, но и про соседское единство, хорошее настроение и ощущение праздника, которое начинается прямо с порога дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.