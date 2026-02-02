В Домодедово обсудили вывоз отходов, уборку дорог и вопросы образования

На совещании обсудили работу по повышению культуры обращения с отходами. За неделю через сервис «Народный инспектор» поступило три обращения о парковке, мешающей вывозу мусора. В министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области направили 13 видеоматериалов о несанкционированном сбросе отходов.

Региональный оператор за неделю вывез около 29 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. С февраля в микрорайоне Центральный и Ямском административном округе начался первый этап отказа от помешочного сбора мусора. Контейнерные площадки полностью оборудованы, жителей просят выбрасывать отходы только в контейнеры для ТКО. Подробности размещены в социальных сетях администрации.

В сфере дорожного хозяйства за неделю очищено более 2 700 километров дорог, обработано противогололедными материалами свыше 900 километров, вывезено более 14 тысяч кубометров снега. Работы ведутся ежедневно с привлечением техники и рабочих. На региональных дорогах, включая Домодедовское шоссе и дорогу Растуново – Барыбино, усилена очистка и обработка, «Мосавтодор» привлек дополнительные ресурсы.

В сфере образования 4 февраля в 17:00 в корпусе № 2 имени М.Д. Глазова образовательного комплекса «Доминанта» пройдет муниципальное родительское собрание. На встрече обсудят актуальные вопросы образовательного процесса и взаимодействия школы с родителями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.