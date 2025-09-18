В Домодедово обсудили обновления в миграционном законодательстве и диспансеризацию

На еженедельном оперативном совещании в городском округе Домодедово глава округа Евгения Хрусталева и председатель совета депутатов Леонид Ковалевский обсудили выполнение поручений и результаты работы за неделю. В центре внимания находились изменения в миграционном законодательстве, а также новые меры по диспансеризации маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Андрей Пащенко, заместитель начальника УМВД России по Домодедово, напомнил о важных новшествах.

«С 1 сентября 2025 года иностранные граждане, прибывшие с целью трудоустройства, обязаны использовать приложение „Амина“ для регистрации на миграционный учет», — сказал Пащенко.

Приложение доступно для скачивания через «Рустор», а в случае отсутствия карты иностранного гражданина, потребуется пройти дактилоскопию в ММЦ «Сахарово».

Также на совещании Александр Назаров, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администраций, сообщил о проведении гидравлических испытаний всех тепловых сетей.

«Пробные топки начались с 15 сентября и продлятся три дня, в течение которых будет проверена работа котельных и горячего водоснабжения в многоквартирных домах», — пояснил Назаров.

Андрей Осипов, главный врач ГБУЗ МО «Домодедовская больница», рассказал о новой программе диспансеризации для маломобильных граждан, которая пройдет в растуновской больнице.

«Эти пациенты смогут проходить диспансеризацию на месте в течение трех дней», — отметил он.

Кроме того, Осипов напомнил о продолжающейся вакцинации против гриппа: «Вакцинация проводится во всех поликлиниках и амбулаториях нашего округа». Прививки доступны как для граждан, так и для маломобильных пациентов на дому.

По данным Роспотребнадзора, в Домодедово пока нет заболеваний гриппом, но зарегистрированы случаи риновирусной инфекции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.