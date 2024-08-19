В Домодедово неравнодушные жители помогают бойцам СВО

В городском округе Домодедово в доме культуры «Заря» продолжает работу площадка, на которой все желающие могут принять участие в изготовлении маскировочных сетей и халатов «Леший» для наших военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сотрудники дома культуры, неравнодушные жители села Растуново, а также волонтеры культуры молодёжного клуба «ПРОдвижение» принимают активное участие в акции «Твори добро». Благодаря их труду и усердию военнослужащие могут получить не только необходимую экипировку, но и чувство поддержки и уважения со стороны граждан. Для них это очень ценно.

Желающих внести свой вклад в изготовлении маскировочных сетей и маскировочных халатов «Леший» могут прийти в СДК «Заря» в будние дни недели с 12:00 до 18:00 по адресу: ул. Заря, 33, село Растуново.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.