В Домодедово монтируют универсальную спортивную площадку

Первый этап её благоустройства был проведён этим летом, до конца октября площадка будет полностью готова. Сейчас там поменяли бортовые панели, по просьбе жителей сделали высокие ограждения, так как рядом парковка и детская площадка.

На втором этапе работ подрядчики уложат резиновое покрытие внутри коробки и снаружи по периметру, нанесут разметку, сделают освещение, установят две тёплые раздевалки, звуковую аппаратуру и шумоподавление.

Летом на площадке можно будет играть в любые командные игры: мини-футбол, волейбол, баскетбол, зимой — хоккей и катание на коньках.

«Надеемся, что современная площадка поможет организовать в жилом комплексе сильное спортивное сообщество. Уверена, жители будут бережно относиться к созданной инфраструктуре и популяризировать такую заботу среди соседей», — глава городского округа Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.