В Домодедове глава округа вручила первые паспорта граждан РФ девяти юношам и девушкам

Традиционная торжественная церемония состоялась в стенах молодежного центра «Победа». Домодедовские 14-летние юноши и девушки очень ждали этого события.

«Этот момент навсегда останется в памяти — как первый серьёзный шаг во взрослую жизнь, как символ принадлежности к великой стране и ответственности перед обществом. Впереди у каждого из них — большие цели и значимые достижения. Главное — с уважением относиться к своей Родине и вносить вклад в развитие нашего округа и страны», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Торжественность момента вместе с подростками разделили их родители и близкие. Для всех присутствующих событие было очень важным. Завершили церемонию общей фотографией на память о важном событии в жизни этих юных граждан России.

Глава городского округа пожелала ребятам всего самого наилучшего, а также поблагодарила их родителей за то, что те вырастили настоящих граждан и вовлечены в жизнь своих детей.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.