В Домодедово депутаты поздравили Бориса Графова с 96-летием

Ветерана труда, поэта и спортсмена-экстремала Бориса Графова поздравили с 96-летием депутаты Государственной Думы и представители городского округа Домодедово 6 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Борису Михайловичу Графову, жителю микрорайона Востряково, исполнилось 96 лет в феврале. С юбилеем его поздравили депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и председатель совета депутатов Домодедово Леонид Ковалевский. Вячеслав Фетисов передал поздравления от президента Владимира Путина.

В подарок Борису Графову вручили сборник стихов Сергея Есенина. Ветеран известен любовью к поэзии, сам пишет стихи и знает многие произведения наизусть.

Борис Графов проживает в Домодедово с 1947 года, работал в Домодедово и Москве, вместе с супругой Ниной Ефимовной воспитал двоих детей. Сейчас у него три внучки и три правнука.

Несмотря на возраст, Борис Графов ведет активный образ жизни, путешествует и с 2017 года занимается прыжками с тарзанки-банджи. Его жизнелюбие и энергия вызывают восхищение у окружающих.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева пожелала юбиляру крепкого здоровья, заботы близких и новых ярких впечатлений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.